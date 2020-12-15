В Азербайджане создан Госфонд стандартизации

Кабинет министров утвердил «Порядок организации, содержания, актуализации и охраны Государственного фонда стандартизации».

Как сообщает АПА, фонд представляет собой информационный ресурс, состоящий из совокупности документов в области стандартизации, создаваемый во взаимодействии с соответствующими государственными органами (учреждениями), соответствующими международными, региональными и зарубежными организациями, а также местными организациями и управляемый национальным органом по стандартизации.

Национальная структура стандартизации «Азербайджанский институт стандартизации» является публичным юридическим лицом.

Фонд организован для следующих целей:

— формирование, комплектование и постоянное поддержание в актуальном состоянии единой базы данных нормативных документов в области стандартизации;

— обеспечение юридических и физических лиц, государственных органов (учреждений) и технических комитетов нормативными документами по стандартизации;

— установление взаимодействия с соответствующими государственными органами (учреждениями), международными, региональными и соответствующими организациями зарубежных стран, а также с местными организациями.

Фонд формируется с учетом следующих принципов:

Устойчивость — обеспечение бесперебойной работы фонда независимо от проводимых организационных и технических изменений;

Безопасность — использование сертифицированного программного обеспечения и программно-технических средств, соблюдение требований нормативных правовых актов при обмене информацией, в том числе связанной с персональными данными, обеспечение информационной защиты путем осуществления организационных, технических и технологических мероприятий;

Модульность и масштабность — разработка программно-технических компонентов без изменения фона;

Эффективность — соответствие Фонда требованиям по назначению.

Государственные органы (учреждения), занимающиеся проверкой и подготовкой нормативных документов в области стандартизации, а технические комитеты — для получения официальных публикаций, связанных с их деятельностью, обращаются в национальный орган по стандартизации на бумажном носителе или вносят заявку в онлайн-форме, заверенную усиленной электронной подписью через официальный сайт. В течение двух дней после поступления в национальный орган по стандартизации обращения, в государственный орган (учреждение) или технический комитет предоставляются официальные публикации в соответствии с формой обращения. В случае, если заявка связана с получением технических условий, национальный орган по стандартизации осуществляет меры, определенные настоящим Положением. Финансирование организации, обслуживание, актуализация и защита фонда обеспечивается национальным органом по стандартизации за счет финансовых ресурсов, определенных в законе.

Отметим, что на основании Указа Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О стандартизации «№ 1587-VQ от 17 мая 2019 года» от 12 июля 2019 года Кабинету Министров было поручено в течение 5 месяцев утвердить порядок организации, содержания, актуализации и охраны Государственного фонда по стандартизации и информировать об этом Президента Азербайджанской Республики.