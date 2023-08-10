В целях осуществления целевых переводов физических лиц, в том числе внешнеторговых операций субъектов предпринимательства в рамках более благоприятного режима, внесены изменения в «Правила проведения операций резидентов Азербайджанской Республики в иностранной валюте, а также операций нерезидентов в национальной и иностранной валюте».

Об этом сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно изменениям, отменены ежедневные лимиты на суммы, переводимые физическими лицами за пределы страны в личных целях, установлен ежемесячный лимит в размере до 20 тысяч долларов США, независимо от формы перевода (без открытия счета или через счет), а также предусмотрена возможность для физических лиц оплачивать транспортные и гостиничные расходы, связанные с поездками за границу, как свои, так и других лиц.