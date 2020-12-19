В Азербайджане с аукциона будет продано более 100 государственных объектов

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана 19 января 2021 года проведет очередной аукцион, сообщает Trend.

Согласно информации, на аукцион будут выставлены 103 объекта государственного имущества, в том числе 25 малых государственных предприятий и недостроенных объектов и 78 — акционерных обществ.

Как отмечает Госслужба, лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны, пройдя регистрацию, оплатить задаток в размере 10% от начальной аукционной стоимости лота, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел «Электронный аукцион», можно присоединиться к торгам.