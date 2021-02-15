В Азербайджане с апреля будут производить пикапы

С апреля этого года ОАО «Азермаш» начнет производство автомобилей типа пикап под брендом «Хазар».

Об этом сообщил председатель правления ОАО «Азермаш» Эмин Ахундов.

По его словам, планируется сборка двух моделей автомобилей этого типа, одна из которых уже утверждена.

Отметим, несмотря на то, что у предприятия было много планов на прошедший год относительно производственного процесса, из-за пандемии они были отложены на текущий год. В планы входит увеличение объемов производства моделей премиум-класса под брендом «Хазар».

Напомним, в прошлом году по сравнению с 2019 годом предприятие произвело на 10% меньше автомобилей — более 1 800 автомобилей, в 2019 году этот показатель составлял примерно 2 000.