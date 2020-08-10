В Азербайджане разрабатывается карта занятости

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана разрабатывает карту занятости страны.

Как сообщили в министерстве, карта составляется на основании данных, взятых из информационных систем. В информационной базе будут собраны данные основных показателей занятости по всем административно-территориальным делениям страны, трудовых ресурсов, занятого населения, наемных работников, частных предпринимателей, безработных , о состоянии исполнения территориальных программ занятости и другим.

Карта, которая будет составлена по каждому региону и городу, будет представлена общественности в электронной форме. Карта занятости страны будет показывать динамику шагов, которые будут предприняты в социальной и экономической областях, а также позволит усовершенствовать работу по подготовке и реализации программ занятости.