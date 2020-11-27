В Азербайджане продолжается суточный прирост заболевших коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 3712 случаев заражения коронавирусом, 1359 человек вылечились, 35 скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 109813 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 69931 человек вылечился, 1291 скончался, число активных больных – 38591. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 16402 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 1682234 теста.