В Азербайджане продолжается суточный прирост заболеваемости COVID-19

В Азербайджане зарегистрирован 2 361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 822 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров, скончались 24 человека с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 266 322 человека, из них выздоровели 239 807, умерли 3 617 человек, число активных больных составляет 22 898 человек.

За последние сутки было проведено 13 127, за текущий период — 2 901 160 тестов.

| 2021-04-02T17:34:08+04:00 2 апреля 2021, 17:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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