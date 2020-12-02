В Азербайджане принято решение по кредитным задолженностям семей шехидов

Появившиеся в последнее время в некоторых СМИ и соцсетях сообщения о том, что банки доставляют беспокойство семьям шехидов и участников отечественной войны из-за выплат по кредитным задолженностям, не соответствуют действительности.

Об этом сообщили в Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

В заявлении говорится, что в целях поддержки наших военнослужащих и граждан, пострадавших от провокаций противника, банки единогласно принимают следующие решения:

— потребительские кредиты и начисляемые по ним проценты, а также другие выплаты банкам военнослужащих, ставших шехидами в боях за освобождение наших земель, списать в полном объеме;

— потребительские кредиты и начисляемые по ним проценты, а также другие выплаты банкам мирных граждан, погибших в результате провокаций врага, списать в полном объеме;

— полностью прекратить начисление процентов и других выплат по кредитным обязательствам перед банками военнослужащих, раненных в ходе боевых действий, начиная с 27 сентября 2020 года;

— выплатить пособие семьям служащих банка, погибших в боях за освобождение наших земель, в размере годового жалованья шехида;

— выплатить единовременную материальную помощь в размере трехмесячной зарплаты работникам банка, получившим ранения в боях за освобождение наших территрий.

Следует добавить, что банки-члены ABA выполняют это решение в полном объеме. Банки не располагают информацией о лицах, мобилизованных на фронт, раненых и погибших в зоне боевых действий.

«В связи с этим контакты банков с семьями шехидов и участников боевых действий могут осуществляться не с целью обеспечения кредитных обязательств, а только для определения их статуса и внесения соответствующих сведений во внутреннюю базу данных.

Мы считаем, что распространение необоснованной, вводящей общественность в заблуждение информации ради высоких рейтингов и просмотров, не соответствует нашей общей работе и поставленным целям, и целесообразно избегать подобных действий», — подчеркивается в заявлении.