В Азербайджане предпринимателям сделают послабления в связи с коронавирусом

В связи с распространением эпидемии коронавируса в ряде стран мира предусматривается применение льгот в выполнении обязательств перед государством.

Об этом, выступая на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал глава комитета Таир Миркишили.

Он отметил, что в правительстве Азербайджана тоже обсуждался этот вопрос: «В договорах имеется специальный пункт о форс-мажоре, но в него не входит распространение эпидемии. Поэтому в обязательства в контракте необходимо будет включить новые понятия, потому что в мире стремительно распространяется эпидемия».

Отметим, что коронавирусная инфекция (COVID-19) продолжает стремительно распространяться среди стран мира.

В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана сообщили, что длительный инкубационный период, скорость распространения и отсутствие вакцины побуждают государства принять еще более серьезные меры.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирусную инфекцию глобальной пандемией. Исходя из рекомендаций и требований ВОЗ по профилактике вируса, возникла необходимость проведения ряда неотложных мер на территории страны.

В связи с этим было принято решение в течение месяца отложить массовые мероприятия. Также от организаций, граждан, относящихся к государственному и частному секторам, требуется строгое соблюдение специальных правил.(trend)