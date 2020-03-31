В Азербайджане предложена амнистия капитала и имущества

«Меры, направленные на стимулирование внутреннего производства и потребления, с сохранением экспортной ориентации экономики, все больше расширяются. Мы рассматриваем сохранение и расширение занятости как нашу главную задачу».

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

М.Джаббаров добавил, что частный сектор предлагает амнистию капитала и имущества: «Мы намерены проводить политику, направленную на замену доходов от нефти и газа. В частности, обсуждалась и тема теневой экономики. Я хотел бы довести до вашего внимания, что в ходе этих обсуждений представители как частного, так и банковского секторов, Ассоциации банков Азербайджана (АБА) подняли ходатайство о рассмотрении амнистии капитала и имущества как важного инструмента в процессе сокращения и ликвидации теневой экономики. В общем пакете мы представим его правительству и вашему вниманию».

| 2020-03-31T17:35:22+00:00 31 марта 2020, 18:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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