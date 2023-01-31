Состоялось очередное заседание Тарифного совета, на котором было принято решение о повышении стомости проезда в метро и маршрутных автобусах до 40 гяпиков.

После проведенных обсуждений был утвержден тариф на перевозку пассажиров в метро с повышением на 10 до 40 гяпиков за 1 поездку, верхний предел тарифа по стране — 40 гяпиков на внутригородских автобусных маршрутах и 0,40-1,00 маната на пригородных и междугородных автобусных маршрутах в зависимости от расстояния. На междугородних автобусных маршрутах верхний предел тарифа установлен на уровне 3 гяпика за 1 километр (предыдущий тариф составлял 2,4 гяпика).

Решение вступает в силу с 3 февраля 2023 года.