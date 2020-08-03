В Азербайджане после 5 августа будет проведен ряд экзаменов

После 5 августа в Азербайджане будет проведен ряд экзаменов.

Как передает oxu.Az, об этом на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров 3 августа сказал помощник Президента Азербайджана, завотделом Администрации главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

По его словам, благодаря смягчению ужесточенного карантинного режима в ряде городов и районов будут организованы вступительные экзамены в лицеи и гимназии, а также по приему на работу учителей.

ГЭЦ (Государственный экзаменационный центр) планирует провести приемные экзамены, отметил Х.Гаджиев.

Также помощник Президента сообщил, что при условии соблюдения санитарно-гигиенических правил общеобразовательным заведениям разрешается выдача различных справок и документов на основании обращений граждан.