Во время нефтяного бума, охватывающего конец XIX и начало XX века, бакинские нефтепромышленники предпочитали брать на работу не местных жителей, а мигрантов из Ирана. Местные жители являлись подданными Российской империи и находились под защитой российских законов. Это означало, что их зарплата не должна была быть ниже общеимперской. В случае их гибели промышленникам приходилось платить большие отступные членам их семей. А мигранты (амшари) из Ирана были совершенно бесправными. Они готовы были работать на промыслах за копейки. В случае их гибели их просто закапывали рядом с промыслами.

11–го января житель села Тиканлы Габалинского района Рагим Ибрагим оглу Джалилов погиб в результате несчастного случая на рабочем месте, упав с расположенного в Баку многоэтажного здания (https://media.az/society/1067843769/41-letniy-muzhchina-tragicheski-skonchalsya-upav-s-mnogoetazhnogo-zdaniya-v-baku/). Согласно статье 3 Трудового кодекса Азербайджана, работодатели должны заключать со всеми работниками трудовой договор (контракт) в индивидуальном порядке.

А в соответствии со статьей 9 Трудового кодекса, в трудовой договор должно быть включено право на получение социального страхования в случае нанесения ущерба здоровью работника. В случае гибели работника социальное страхование должно быть выплачено членам его семьи.

Мы решили выяснить, был ли заключен трудовой договор с покойным Рагимом Джалиловым. Для получения ответа мы обратились к его отцу Ибрагиму Джалилову.

«Никакого трудового договора с моим сыном никто не заключал. Он занимался поденной работой. Даже эту работу он не всегда мог найти», — сказал нам отец покойного.

Как заявил # юрист, специалист по трудовому праву Азер Гулиев, отсутствие трудового договора не дает семье покойного Рагима Джалилова право на получение социальной страховки.

«Однако, если Государственная служба трудовой инспекции установила наличие трудовых отношений между работодателем и покойным Рагимом Джалиловым, то семья покойного может рассчитывать на получение страховки», — сказал Азер Гулиев.

Инспектор по труду Республиканского комитета профсоюзов строительных работников Аладдин Мамедли также считает, что семья погибшего рабочего из за отсутствия трудового договора не может рассчитывать на получение страховки. «Думаю, что семье Рагима Джалилова для получения страховки нужно обратиться в суд. Да и сотрудники полиции должны выяснить, кто является работодателем покойного Рагима Джалилова», — сказал инспектор по труду.