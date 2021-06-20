Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы об утверждении законов «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования»и «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики». В соответствии с новыми законами отменяются свидетельства (сертификаты) о государственном социальном страховании, а положения об этих свидетельствах (сертификатах) изъяты из законодательства, передает министерство труда и социальной защиты населения.

Слова «свидетельство государственного социального страхования» заменяются в законодательных актах на «социальное страхование», слова «не имеющие свидетельства о государственном социальном страховании» — на «не взятые на индивидуальный учет», слова «выдача свидетельства» заменяются на «ведение индивидуального учета в системе». Также изъяты из части 1 статьи 48 Трудового кодекса слова «и свидетельство о государственном социальном страховании (кроме тех, кто впервые приступает к трудовой деятельности)».

Таким образом, в рамках программы электронизации как части проводимых социальных реформ были сформированы полные электронные информационные базы данных по индивидуальному учету. На индивидуальных счетах отражена информация о взносах по обязательному государственному социальному страхованию, уплаченных при открытии лицевого счета с постоянным (неизменным) номером социального страхования в течение отчетного периода. Благодаря новаторским решениям и с учетом того, что граждане имеют постоянный номер социального страхования в электронной системе, отпадает необходимость распечатывать и представлять свидетельство о социальном страховании.

В то же время в Закон «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» внесены изменения, чтобы обеспечить застрахованным доступ к информации в «личном кабинете».

Отметим, что созданный министерством труда и социальной защиты населения в соответствии с распоряжением главы государства от пятого сентября 2018 года интернет-портал «e-sosial» предоставляет гражданам возможность получения регулярно обновляемых сведений о трудовом договоре, индивидуальном учете, пенсионном капитале, видах соцобеспечения, собственности на землю, инвалидности, реабилитации, уплаченных взносах по обязательному государственному социальному страхованию и др.