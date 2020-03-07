В Азербайджане отменили детские праздники на Новруз

Угроза распространения коронавируса привела к отмене еще одного массового мероприятия в Азербайджане.

Как сообщает Report, в этом году в стране не будут проводиться детские праздники по случаю Новруз.

Так, каждый год детям работников государственных учреждений, управлений и организаций выдавались праздничные билеты. В этом году эти билеты были заменены подарками.

Отметим, что действующие в Азербайджане театральные и концертные учреждения приостановили свою деятельность из-за угрозы распространения коронавируса, они продолжат работу после 27 марта.

| 2020-03-07T15:58:09+00:00 7 марта 2020, 17:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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