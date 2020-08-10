В Азербайджане отменено ограничение на количество работников ряда сфер деятельности

Ограничения на количество работников, занятых в некоторых сферах деятельности, равные 50 процентам, а также касательно того, что общее число работающих по трудовым договорам от числа разрешений, предоставленных работникам, работающим по гражданско-правовым договорам, должно быть не более 30 процентов, отменяются.
Данный вопрос отражен в очередном пакете мер по ослаблению строгого карантинного режима Оперативного штаба при Кабинете Министров.
К этим сферам относятся нижеследующие:
— Производство средств повседневного ухода и гигиены;
— производство и ремонт строительной и бытовой техники;
— инженерные услуги и услуги по проектированию;
— производство упаковочной продукции;
— производство изделий из камня, металла и дерева;
— производство и ремонт мебели;
— зоомагазины, в том числе точки корма для животных;
— продажа строительных материалов и предметов домашнего обихода;
— онлайн-продажи;
— химчистка;
— уборка жилых домов, кроме квартир;
— ремонт машин;
— пункты мойки автомобилей;
— приюты для животных;
— переводческие услуги.