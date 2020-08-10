В Азербайджане отменено ограничение на количество работников ряда сфер деятельности

Ограничения на количество работников, занятых в некоторых сферах деятельности, равные 50 процентам, а также касательно того, что общее число работающих по трудовым договорам от числа разрешений, предоставленных работникам, работающим по гражданско-правовым договорам, должно быть не более 30 процентов, отменяются.

Данный вопрос отражен в очередном пакете мер по ослаблению строгого карантинного режима Оперативного штаба при Кабинете Министров.

К этим сферам относятся нижеследующие:

— Производство средств повседневного ухода и гигиены;

— производство и ремонт строительной и бытовой техники;

— инженерные услуги и услуги по проектированию;

— производство упаковочной продукции;

— производство изделий из камня, металла и дерева;

— производство и ремонт мебели;

— зоомагазины, в том числе точки корма для животных;

— продажа строительных материалов и предметов домашнего обихода;

— онлайн-продажи;

— химчистка;

— уборка жилых домов, кроме квартир;

— ремонт машин;

— пункты мойки автомобилей;

— приюты для животных;

— переводческие услуги.