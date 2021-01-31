В Азербайджане открылись рестораны, кафе и чайные дома

С сегодняшнего дня возобновили работу рестораны, кафе и чайные дома.

Как сообщает АПА, согласно постановлению Кабинета Министров, с 00:00 1 февраля 2021 года на территории страны возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных домах и других объектах с 06:00 до 00:00.

С сегодняшнего дня в указанных объектах общественного питания будут обслуживать клиентов на местах и по субботам и воскресеньям. В указанных объектах следует строго соблюдать ограничения и требования, установленные в связи с пандемией соответствующими постановлениями Кабинета Министров.