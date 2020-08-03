В Азербайджане обсуждается вопрос разрешения на выезд в регионы

С учетом эпидемиологической ситуации в Азербайджане обсуждается вопрос разрешения поездок в регионы.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в Баку есть вероятность увеличения числа заражений.

«В настоящее время открытие выезда в регионы может привести к распространению вируса в регионах. С этой точки зрения будет рассмотрен вопрос о разрешении поездок в регионы с учетом эпидемиологической ситуации»,- отметил он.