В Азербайджане обновлены денежные купюры номиналом 1, 5 и 50 манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обновил дизайн и систему защиты купюр номиналом 1, 5 и 50 манатов с применением новейших технологий и инноваций в рамках существующей концепции.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, денежные знаки 1, 5 и 50 манатов с обновленным дизайном и прогрессивными системами защиты будут выпущены в обращение с 1 января 2021 года.

«Денежные знаки 1, 5 и 50 манатов, находящиеся в настоящее время в обращении, будут находиться в обращении параллельно с обновленными денежными знаками и будут использоваться без ограничений в качестве средств обращения. Таким образом, наши обновленные денежные знаки будут продолжать оставаться в классе самых безопасных банкнот в международной практике по художественному эстетичному виду и уровню защиты», — сообщили в ЦБА.