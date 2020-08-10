В Азербайджане названы даты экзаменов по I и IV группам специальностей

Второй тур вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей будет проведен 20 и 21 августа.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре(ГЭЦ), график экзаменов по регионам и городам, а также «Пропускной лист на экзамен» будут размещены на сайте ГЭЦ.

В указанные даты также будет проведен дополнительный экзамен по иностранному языку для кандидатов II и III групп специальностей, желающих в рамках второго тура вступительных экзаменов в вузы сдать экзамен по иностранному языку, отличному от того, по которому он сдавал выпускной экзамен. Также экзамены будут проведены для лиц, желающих сдать второй тур вступительных экзаменов на языке, отличном от того, на котором они сдавали выпускные экзамены.