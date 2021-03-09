В Азербайджане на 3 года освобождаются от налогов импорт и продажа пшеницы

Импорт и реализация пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба в Азербайджане освобождены от налогов еще на 3 года — до 2024 года.

Как сообщает Report, это нашло отражение в изменениях в Налоговый кодекс, утвержденных указом президента Ильхама Алиева.

Импорт и продажа пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба в Азербайджане были освобождены от налогов до 1 января 2021 года.

Еще одним изменением на 3 года увеличен срок освобождения от НДС производства и реализации отрубей.

Согласно действующему Кодексу, производство и реализация отрубей были освобождены от НДС с 1 марта 2019 года сроком на 2 года.

Изменениями в Налоговый кодекс также освобождены от уплаты акциза на 3 года импортируемые в Азербайджан платина, золото, ювелирные и другие изделия из них, обработанные, отсортированные, обрамленные и закрепленные алмазы.

Освобождение от налога будет действовать с 1 января 2021 года в течение 3 лет.