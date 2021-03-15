В Азербайджане готовится законопроект об оказании консультаций в агросекторе

В рамках проекта «Укрепление консультативных услуг в аграрном секторе», финансируемого Европейским союзом (ЕС) и реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФAO), оказывается поддержка в создании законодательной базы в данной области и подготовке основного законопроекта.

Об этом сообщает со ссылкой на ФАО. Новый законодательный механизм создаст основу для реализации новой модели консультативных услуг в аграрном секторе.

Специалисты проекта вошли в рабочую группу по подготовке законопроекта «О консультативных услугах в аграрном секторе».

Отметим, что проект «Укрепление консультативных услуг в аграрном секторе» предусматривает разработку пятилетней стратегии и опробации модели, предложенной в двух регионах страны – Гянджа-Газахе и Губа-Хачмазе.