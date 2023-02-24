Процесс применения элементов рынка электроэнергии в целях адаптации субъектов и потребителей электроэнергии к изменениям на рынке электроэнергии, включая применение свободной конкуренции и отмену субсидирования, будет состоять из трех этапов.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в статье 42 — переходных положениях нового законопроекта «Об электроэнергетике», который обсуждался сегодня в Милли Меджлисе.