В Азербайджане дядя отвечает за племянника?

В 30 годы прошлого века в СССР появилось выражение «сын за отца не отвечает». Появление этой фразы было связано с репрессиями, жертвами которых стали представители различных слоев общества. Дети репрессированных официально были освобождены от ответственности. Однако, на самом деле они также подверглись преследованию. Их изгоняли из университетов, исключали из комсомола, увольняли с работы.

1 февраля 2021 года в газете «Şarq» было опубликовано интервью отца 10 летней Нармин Гулиевой, убитой 21 ноября 2019 года, Шарифа Гулиева. Напомним, что обгоревшее тело Нармин Гулиевой, проживающей в селе Гушчу Дондар Товузского района, было найдено 6 января 2020 года.

В убийстве Нармин Гулиевой был обвинен житель того же села Илькин Сулейманов.

Во время интервью отец покойной Нармин заявил, что убийство его дочери Илькин совершил вместе «со своими близкими». «Они просто переложили всю ответственность на Илькина», — считает отец покойной Нармин.

Генпрокуратура Азербайджана неоднократно выступала с заявлениями о ходе расследования этого убийства. Во всех этих заявлениях указывается, что Илькин Сулейманов является единственным участником этого преступления. Может быть, в ходе следствия была обнаружена новая информация, которая указывает на участие в этом преступлении близких Илькина Сулейманова?

«Если бы в деле Нармин Гулиевой появилась новая информация, то мы обязательно сообщили бы об этом общественности», — заявил # прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Кенан Зейналов.

«Прокуратура не выдвигала никаких обвинений в отношении близких моего подзащитного» — сказал # адвокат Илькина Сулейманова Алибаба Рзаев.

Брат Илькина Сулейманова Адиль Сулейманов также подтвердил высказывания адвоката о том, что в отношении близких его брата не было выдвинуто никаких обвинений. «Но несмотря на это, на моих родственников оказывается давление. Мой двоюродный брат был вынужден уволиться из органов полиции. Также был уволен мой дядя, который работал в частной компании», — сказал нам Адиль Сулейманов.