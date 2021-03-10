В Азербайджане директор заразился коронавирусом: закрылись еще две школы

Принято решение перевести еще два общеобразовательных учреждения на дистанционную форму обучения в связи с коронавирусом.

Директор школы села Баш-Зейзид Шекинского района и его заместитель заразились COVID-19.

В связи с этим учебное заведение, а также средняя школа №9 города Шеки закрылись на 14-дневный карантин. Занятия в них будут продолжены онлайн.

В управлении образования Шеки данную информацию подтвердили.

Отметим, что сегодня было принято решение перевести среднюю школу №12 в Гяндже на дистанционную форму обучения.(oxu.az)