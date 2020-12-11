В Азербайджане активизирована система смс-разрешений

В Азербайджане активизирована «Система получения и мониторинга смс-разрешений».

Постановлением Кабмина с 00:00 часов 14 декабря 2020 года по 00:00 часов 18 января 2021 года будет ужесточен действующий карантинный режим.

За этот период в Баку, Сумгайыте Мингячевире, Ширване и на территории Абшеронского района, а также в Лянкяранском, Масаллинском, Джалилабадском, Шекинском, Загатальском, Губинском, Хачмазском, Евлахском, Бардинском, Билясуварском и Исмаиллинском райцентрах (исключая села и поселки) вводится ограничение на передвижение граждан.