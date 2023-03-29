Кабинет Министров принял решение об ограничении ввоза на территорию Азербайджана бывших в употреблении легковых автомобилей.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, на территорию Азербайджана будет ограничен ввоз легковых автомобилей, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, за исключением раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию.

Настоящее постановление вступает в силу через 30 дней со дня его публикации.