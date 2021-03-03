В Австрии после прививки вакциной Pfizer и BioNTech скончался 41 человек

В Австрии после прививки вакциной от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech умер 41 человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на доклад Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения.

В нем отмечается, что врачи не обнаружили связь летального исхода с вакцинацией.

В отчете говорится, что у трех пациентов такую версию гибели исключили сразу после того, как было проведено вскрытие. Еще 11 человек прошли вакцинацию в инкубационный период заболевания COVID-19, во время которого они скончались. При этом остальные 19 привитых пациентов страдали болезнями, которые, предположительно, стали причинами смерти. Обстоятельства гибели еще восьми пациентов выясняются.