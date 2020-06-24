В Австралии власти штата прибегнут к помощи армии из-за вспышки коронавируса

Власти штата Виктория обратились за материально-технической поддержкой к министерству обороны Австралии и властям соседних регионов из-за вспышки коронавируса, зафиксированной в минувшие сутки. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на заявление правительства штата.

По данным телерадиокорпорации, власти Виктории обратились к оборонному ведомству страны с просьбой о «выделении 300 сотрудников, в том числе военных врачей, для оказания помощи в карантинных центрах и медицинских учреждениях в районах вспышки инфекции». «Штат Виктория обратился также за помощью к другим штатам, чтобы расширить программу диагностического тестирования <…> в ключевых точках [распространения] коронавируса», — цитирует ABC заявление правительства.

Запросы о помощи получили и согласовали соседние с Викторией регионы: Новый Южный Уэльс, Тасмания, Южная Австралия и Квинсленд. Ожидается, что до конца недели в шести районах, где были зарегистрированы новые случаи заболевания, будут открыты дополнительные диагностические центры и клиники для заразившихся коронавирусом.(ТАСС)