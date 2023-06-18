В столице Казахстана (Алматы) неизвестный организовал вооруженный захват одного из отделений банка Kaspi Bank на улице Достык и взял в заложники почти десяток людей.

Спецназ освободил заложников из банковского отделения, которых удерживал мужчина, подозреваемый задержан.

По информации Zakon.kz, речь идет о мужчине 30-ти лет. Он был вооружен пистолетом и угрожал застрелить людей, если полиция не согласиться выполнить его требования.

В частности, он требовал перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся.