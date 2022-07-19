«Армения выводит свои вооруженные силы, размещенные во время 44-дневной войны в Карабахе».
Об этом в интервью Armenpress заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
Он отметил, что во время 44-дневной войны в Карабах был направлен ряд подразделений ВС Армении.
«После установления режима прекращения огня и размещения миротворческого контингента Российской Федерации вполне закономерен вывод подразделений ВС Армении», — сказал он.
Секретарь Совбеза добавил, что процесс вывода близок к завершению и полностью завершится в сентябре.