В Армении задержали лидера оппозиционного движения

Армянские полицейские в субботу задержали на одной из центральных улиц Еревана лидера оппозиционного движения «Вето» Нарека Маляна. Oб этом сообщает ТАСС.

В пятницу вечером Служба национальной безопасности (СНБ) задержала бывшего главу аппарата парламента Ару Сагателяна, экс-депутата Карена Бекаряна и двоих других граждан страны. Им инкриминируется создание фейкового аккаунта в Facebook с жесткой критикой действий нынешних властей. Согласно заявлению СНБ, посредством аккаунта задержанные оппозиционеры нарушили нормы цензуры во время военного положения.

Противники властей заявляют, что все задержания активистов связаны с запланированным митингом объединенной оппозиции, которая требует отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

| 2021-02-20T14:55:41+04:00 20 февраля 2021, 15:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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