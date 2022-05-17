Кинопродюсер Армен Григорян, оппозиционно настроенный к властям Армении и занимающий пророссийскую позицию, задержан в Ереване по статье о призывах к применению насилия, сообщил адвокат и правозащитник Рубен Меликян.

«Сейчас поcтупил звонок из следственного департамента Службы национальной безопасности. Армен Григорян проинформировал меня, что его задержали по «внедренной соросовцами статье» 262.2 УК (публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание или пропаганда насилия). Других подробностей на данный момент у нас нет», — написал Меликян на своей странице в соцсетях.

Григорян известен как член первой в Армении команды КВН Ереванского медицинского института (ЕрМИ) – двукратного чемпиона клуба 1992 и 1994 годов. Занимается активной общественной деятельностью. Известен своей пророссийской позицией.