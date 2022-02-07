В Армении уже второй солдат исчезает со своей позиции при невыясненных обстоятельствах.

Об этом # сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что один из них житель общины Гладзор Вайоцдзорской области, военнослужащий-контрактник, 33-летний Ваге Манукян.

Ваге Манукяна разыскивают с 12 ноября 2021 года, в момент разговора с женой по телефону военнослужащий исчез с позиций. По факту его исчезновения спустя 10 дней возбудили уголовное дело на основании самовольного оставления позиции. Остается непонятным, откуда такие данные у военной полиции и на каком основании сотрудники военной полиции сообщили семье, что Ваге самовольно сбежал, как рядовой дезертир, поскольку нет ни одного свидетеля, и соответствующих показаний (по словам членов семьи).

Более того, обстоятельства исчезновения Ваге становятся весьма подозрительными особенно на фоне характеристик минобороны и его заявления о продлении срока службы.

Примечательно, что 16 мая прошлого года с этой же позиции пропал другой солдат – 19-летний Нарек Мкртчян. В отношении него было возбуждено уголовное дело на той же основе. В ходе расследования, проводимого около года по делу Нарека не были привлечены подозреваемые и другие обвиняемые, обвинение было предъявлено исключительно пропавшему военнослужащему.