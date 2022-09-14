Депутат парламента Армении от фракции «Честь имею» Тигран Абрамян заявил, что в стране может возникнуть необходимость в мобилизации. Так армянский депутат-оппозиционер сказал, комментируя обострение на армяно-азербайджанской границе.

По мнению Абрамяна, мобилизацию нужно будет проводить не как во время 44-дневной войны. На этот раз необходимо создавать не новые отряды, а пополнять воинские части и подразделения, считает депутат-оппозиционер.

«Комплектация вооруженных сил путем мобилизации должна проводиться должным образом, путем штатного пополнения личного состава. Нужно не отряды создавать, а имеющийся мобресурс направлять на пополнение воинских частей и подразделений», — отметил он.