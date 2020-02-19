В Армении начинается суд на Саргсяном

Первое заседание суда по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна назначено на 25 февраля, сообщает Sputnik Армения.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила С.Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов США путем растраты. Экс-президент в свою очередь не признает вину, считая дело политическим преследованием. 20 января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру.

«Дело передано судье Ваге Мисакяну… Заседание назначено на 25 февраля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного дела обвинение в «присвоении или растрате в особо крупных размерах» предъявлено и бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну.

| 2020-02-19T16:53:04+00:00 19 февраля 2020, 17:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss