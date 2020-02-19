В Армении начинается суд на Саргсяном

Первое заседание суда по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна назначено на 25 февраля, сообщает Sputnik Армения.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила С.Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов США путем растраты. Экс-президент в свою очередь не признает вину, считая дело политическим преследованием. 20 января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру.

«Дело передано судье Ваге Мисакяну… Заседание назначено на 25 февраля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного дела обвинение в «присвоении или растрате в особо крупных размерах» предъявлено и бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну.