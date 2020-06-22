В Армении число случаев COVID-19 достигло 20 588

В воскресенье власти республики сообщали о 20268 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 и 350 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 20588 случаев коронавируса. Вылечился 9131 пациент. Скончались 360 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10980 пациентов, проведены 96843 теста. (РИА Новости)