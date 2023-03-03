Первые пять образцов произведенных в Грузии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в апреле начнут проходить испытания. Об этом в пятницу сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

«Мы провели тестовые полеты, но в апреле у нас будет уже пять образцов, произведенных здесь, и мы проведем их тестовые полеты. Также мы предоставили для совместного производства новое здание, в котором начнется производство дронов», — сообщил Бурчуладзе.

О планах начать выпуск БПЛА в Грузии заговорили в 2021 году. В ноябре 2022 года стало известно, что польская компания WB Electronics и грузинский государственный военный научно-технический центр «Дельта» создали совместное предприятие «Дельта — ВБ», которое будет выпускать беспилотные летательные аппараты.

В конце января состоялся тестовый запуск первых произведенных беспилотников — дрона-камикадзе под называнием Warmate и разведывательного дрона FlyEye. Warmate является барражирующим летательным аппаратом, у которого высокая эффективность и точность уничтожения цели. Он может нести разные боеголовки. FlyEye может выполнять разведывательные задачи в сложных метеорологических условиях, а также противостоять попыткам радиоэлектронного подавления. (ТАСС)

