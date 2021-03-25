В Анкаре прошли переговоры глав МИД Турции и Китая

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в четверг в Анкаре с главой МИД Китая Ван И, сообщает Агентство Анадолу.

Главы МИД провели двустороннюю встречу, а затем состоялись переговоры в расширенном формате.

До начала переговоров глава турецкой дипломатии выступил с заявлением для прессы.

Чавушоглу выразил надежду на организацию визита лидера КНР Си Цзиньпина в Турцию, подчеркнув, что Анкара готова к стратегическому партнерству с КНР.

Турецкий министр сообщил также, что встреча в рамках консультативного механизма глав МИД Турции и КНР отложена на более поздний срок.

Мевлют Чавушоглу и Ван И посетили фотовыставку, посвященную взаимодействию двух стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

| 2021-03-25T16:18:33+04:00 25 марта 2021, 17:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss