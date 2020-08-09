В Анкаре прошла акция с осуждением провокаций Армении

На площади Улус в Анкаре прошла акция с осуждением провокаций Армении в отношении Азербайджана, сообщает Агентство Анадолу.

Участники акции, организованной по призыву ряда неправительственных организаций, привлекли внимание к последним событиям на границе Армении и Азербайджана.

«Армения и ее пособники пытаются расширить зону противостояния в регионе. Именно на это была рассчитана провокация ВС Армении в направлении Товузского района Азербайджана», — сказала одна из организаторов акции Шейда Кемальоглу.

Она напомнила, вблизи зоны соприкосновения ВС Армении и Азербайджана в данном районе проходит стратегически важная ж/д Баку-Тбилиси-Карс, а также проложены нефте- и газопроводы.

По ее словам, мировое сообщество должно пресечь попытки ущерба региональной безопасности и приложить усилия к освобождению земель Азербайджана от армянской оккупации.

Участники акции озвучили лозунги с осуждением политики Армении.