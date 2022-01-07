Главный редактор Orda.kz Гульнара Баженкова заявила, что информация о задержании племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша не соответствует действительности.

«Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача – информировать своих читателей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram новостного портала.

Ранее Orda.kz. сообщила о задержании Абиша в Алма-Ате.

Племянник Назарбаева занимал должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан с 2015 года, однако был отправлен в отставку 5 января.

По данным kp.ru, Абиш может быть причастен к беспорядкам в стране.