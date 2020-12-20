В Агдаме продолжается строительство совместного Центра мониторинга — Минобороны Турции

Работы по созданию Совместного турецко-российского центра мониторинга договоренностей по Нагорному Карабаху в Агдамском районе продолжаются, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

«В соответствии с Меморандумом, подписанным Турцией и РФ по событиям в Азербайджане, предпринимаются шаги по скорейшему задействованию центра по мониторингу и контролю за режимом прекращения огня. Соответствующие усилия координируются с Азербайджаном и РФ», — говорится в информации ведомства.

Помимо этого, в настоящее время для поддержки Вооруженных сил АР в районах Азербайджана, вернувшихся под контроль государства, действуют 135 турецких саперов, в составе двух групп. Еще 15 групп турецких экспертов, общей численностью в 64 человека, проводят для военнослужащих Азербайджана тренинги в сфере очистки территорий от мин.