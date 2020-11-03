В Африке число случаев коронавируса превысило 1,8 млн

В Африке число случаев коронавируса за сутки увеличилось на 6 103, достигнув 1 802 773. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

За сутки скончались 169 человек, с начала пандемии — 43 373. Больше 1,4 млн пациентов выздоровели.

Больше всего случаев и смертей зафиксировали в ЮАР (727 595 и 19 465 соответственно). На втором месте находится Марокко (229 565 и 3 900), на третьем — Египет (107 925 и 6 291).

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,6 млн человек с COVID-19.