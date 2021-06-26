Самая высокая температура поверхности, зарегистрированная тепловизионной камерой, составила 72 градуса по Цельсию, температура поверхности дороги на проспекте Сингру в районе Фикс достигла 47 градусов, а в районе Амфитеи — 44 градуса. При этом температура воздуха, по данным метеорологических станций Национальной обсерватории, была 37 градусов в центре Афин и 31 градус в прибрежных районах. Самые высокие значения температуры были зафиксированы на улицах с небольшим дорожным движением и на крышах старых домов с кондиционерами.