В Афинах в пятницу самая высокая температура поверхности составила 72 градуса по Цельсию, температура поверхности дорог достигала 47 градусов, сообщает сайт Национальной афинской обсерватории meteo.gr.
В Греции последнюю неделю стоит 40-градусная жара.
В пятницу над Афинами были выполнены полеты дронов с тепловизорами для картографирования районов Афин, которые способствуют формированию «городского острова тепла». Это метеорологическое явление заключается в повышении температуры городского пространства относительно окружающих его областей.
Самая высокая температура поверхности, зарегистрированная тепловизионной камерой, составила 72 градуса по Цельсию, температура поверхности дороги на проспекте Сингру в районе Фикс достигла 47 градусов, а в районе Амфитеи — 44 градуса. При этом температура воздуха, по данным метеорологических станций Национальной обсерватории, была 37 градусов в центре Афин и 31 градус в прибрежных районах. Самые высокие значения температуры были зафиксированы на улицах с небольшим дорожным движением и на крышах старых домов с кондиционерами.
«Из собранных данных легко понять огромную важность использования холодных материалов при строительстве зданий и поверхностей в городе, которые способствуют снижению рассеивания тепла в воздухе у земли и, следовательно, могут уменьшить явление городской тепловой остров», — пишет сайт обсерватории. (РИА Новости)