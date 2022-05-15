Кортеж одного из командующих правительственными силами Йемена подвергся в воскресенье нападению во временной столице страны, городе Аден.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, смертник подорвал заминированный автомобиль на пути следования колонны машин, в одной из которых находился командующий объединенными операциями 4-го военного округа генерал Салех Али Хасан. Военачальник, который занимает этот пост с 2012 года, не пострадал. Поступала информация о раненых среди его охранников, однако она пока не подтверждается.