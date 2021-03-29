В 4 столичных школах после карантина возобновился учебный процесс

С 29 марта в столичных средних школах № 59, 98, 274 и 320 возобновилась традиционная форма обучения.

Как сообщили АПА в Управлении образования города Баку, истек карантинный период, установленный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.

Отметим, в указанных школах были выявлены случаи заражения коронавирусом среди педагогов.

Для восстановления нормального учебного процесса в общеобразовательных учреждениях столицы продолжается процесс вакцинации педагогического и технического состава. Все работники образования активно участвуют в вакцинации.

| 2021-03-29T09:41:20+04:00 29 марта 2021, 10:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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