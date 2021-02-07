В 2021 году ожидается начало реализации новых российско-азербайджанских проектов — торгпред

В 2021 году ожидается начало реализации новых российско-азербайджанских проектов, в частности, по организации сборки в Азербайджане сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, сообщил торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

По его словам, особое внимание со стороны торгового представительства будет уделяться участию российских предприятий в проектах социально-экономического развития районов Азербайджана.

«Этому способствует очень продуктивное взаимодействие сопредседателей российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству – заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева. В соответствии с принятым 11 января в Москве заявлением создана Рабочая группа, которая сформирует перечень основных направлений работы, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение. Совместная рабочая группа определит иные направления, по которым будут созданы экспертные подгруппы», — сказал Мирсаяпов.

Он отметил, что экспертные подгруппы в ближайшее время представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации и утверждения на высшем уровне. В перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, войдут, по его словам, самые актуальные для взаимного торгово-экономического сотрудничества проекты.

Мирсаяпов добавил, что результатом сплоченной совместной работы российских и азербайджанских компаний, экспертов, должностных лиц станут новые объекты, быстро и качественно возведенные в Азербайджане.

Отметим, что деятельность торгового представительства направлена на развитие экономических связей России с Азербайджаном, содействие продвижению российских экспортных проектов, привлечение инвестиций и передовых технологий в Российскую Федерацию.(Trend)