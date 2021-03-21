В 2020 году в дорожный сектор Азербайджана вложено инвестиций на более чем 1,7 млрд манатов

Инвестиции в строительство, реконструкцию, ремонт и обслуживание дорог в Азербайджане в течение 2020 года с учетом целевых внешних кредитов, полученных с государственной гарантией, составили 1 млрд 722 млн манатов.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2020 год. Всего за отчетный период было проложено 1,385 тысячи километров дорог.

«254,6 километра — дороги республиканского значения, 767,2 километра — дороги местного значения, 342,1 километр дорог — в городе Баку и 21,4 километра — в Сумгайыте», — говорится в отчете Кабмина.

Кроме того, за счет вышеуказанных средств на действующих автомобильных дорогах Баку и Азербайджана было отремонтировано 20 мостов, построены два автомобильных туннеля и один железнодорожный мост, а также было построено девять пешеходных переходов и три отремонтированы.

Напомним, что в соответствии с указами Президента Азербайджана от 30 декабря 2019 года и 2 июля 2020 года за счет средств, выделенных Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана из бюджета, были построены и отремонтированы дороги в 29 селах, реконструированы два моста, отремонтированы и построены новые дороги в Баку.