В 2016 году Серж Саргсян заявил: «Если не сдадим 7 районов, потеряем Степанакерт»

Серж Саргсян в 2016 году призывал сдать 7 районов вокруг Карабаха и предупреждал о возможной потере Степанакерта (Ханкенди). С таким заявлением выступил спикер т.н. «парламента» карабахских сепаратистов Артур Товмасян.

«После апрельской войны 2016 года третий президент Армении Серж Саргсян и тогдашний глава Нагорного Карабаха Бако Саакян провели встречу с 22 депутатами местного парламента. Серж Саргсян призвал нас дать согласие на сдачу 7 районов. Мы сказали, что Мадридские принципы не выражают коренные интересы армянского народа. Он сказал, вы много раз слушали песню «Карс, Карс» и если отказываетесь принять Мадридские принципы, то в один день услышите песню «Степанакерт, Степанакерт». Очень резко сказал», — рассказал изданию InfoPort.am Артур Товмасян.

Он признается, что вспомнил слова Сержа Саргсяна 9 ноября, когда Степанакерт был пустым, а азербайджанская армия находилась в нескольких километрах от города.

Стоит отметить, что в песне, о которой упоминал Серж Саргсян, поется, что «Карс — армянская земля и звучит вопрос, когда же город вернется в состав Армении».