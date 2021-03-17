Узоры Новруза: В Баку открылась выставка Арифа Гусейнова 

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Узоры Новруза », состоящая из произведений народного художника Арифа Гусейнова, и презентация одноименного каталога.

На мероприятии директор музея Ширин Меликова, заведующая отделом искусства Министерства культуры Фарах Аджалова, Народный художник Фархад Халилов, Народные писатели Чингиз Абдуллаев, Натиг Расулзаде, Заслуженный деятель культуры Зиядхан Алиев рассказали об особенностях, присущих творчеству АрифаГусейнова, и поздравили художника.

На выставке представлены колористическинасыщенные, занимательные по сюжету, поэтические картины художника, отражающие интереснейшие традиции праздника Новруз, с ковровыми мотивами, национальными костюмами и изящными орнаментами — символами праздника. Современная интерпретация стиля миниатюры в исполнении выдающегося графика АрифаГусейнова отличается высокими художественными качествами. Это особенно ощущается в сериях его произведений «Новруз», «Цветы Новруза», «Сказки Новруза», «Цветок Новруза», разработанных на основе гармоничного единства традиции и современности.

На выставке зрителей ждут работы АрифаГусейнова, посвященные Новрузу и напоминающие сюжетные ковры с богатым орнаментом, национальными сказочными героями и другими известными образами из фольклора. Глядя на них, можно наяву окунуться в мир сказок.

В рамках выставки будут организованы различные мастер-классы, встречи с художником и другие мероприятия.

Выставка будет открыта для посетителей до 16 апреля 2021 года.

С учетом действующих правил карантина к участию в выставке допускаются группы в составе не более 10 человек.